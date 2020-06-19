ММА. Американка Остович дисквалифицирована за допинг

Американское Антидопинговое агентство (USADA) приняло решение дисквалифицировать бойца лиги смешанных единоборств UFC Рэйчел Остович на год за употребление запрещенных препаратов. В допинг-пробах спортсменки обнаружены метаболиты остарина и GW1516.

Остович провалила исследование на допинг в начале января, сообщает MMA Junkie. Тем не менее, девушка может вернуться в октагон уже 3 августа, так как USADA вычла из срока наказания четыре месяца, на которые Остович была временно отстранена в 2019 году. По признанию самой спортсменки, запрещенные вещества содержались в одной из пищевых добавок, но не были указаны на упаковке средства.