В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского

В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Как отмечается в документе, это сделано в рамках совершенствования государственной наградной системы.

Указом утверждены статут и описание Ордена Пирогова, положение о медали Луки Крымского и ее описание, а также рисунки ордена и медали.

Николай Пирогов (1810 — 1881) - знаменитый русский хирург, родоначальник современной военно-полевой хирургии. Первым в мире применил эфирный наркоз и начал использовать гипс. Лука Крымский (в миру Валентин Войно-Ясенецкий, 1877 - 1961) — российский и советский хирург, с 1946 года - архиепископ Симферопольский и Крымский. Причислен РПЦ к лику святых.