От 16 до 19: стала известна заявка "Ростова" на матч с "Сочи"

Основной состав "Ростова" не сможет принять участия в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи" из-за карантина. Поэтому в заявку желто-синих вошли футболисты от 16 до 19 лет.

Как сообщает Sports.ru, cамым старшим игроком "Ростова" в игре с "Сочи" будет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. Самому младшему исполнилось в январе 16 лет. Речь идет о Никите Колотиевском.

Напомним, что в "Ростове" у шестерых футболистов был обнаружен коронавирус, из-за чего команда была вынуждена уйти на двухнедельный карантин. Встреча "Сочи" с желто-синими состоится 19 июня на поле черноморской команды.