Лукашенко передал Лаврову привет от Путина

В пятницу, 19 июня, на встречу с президентом Белоруссии в Минск приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Александр Лукашенко уверил дипломата, что во взаимоотношениях двух стран удастся решить имеющиеся "не катастрофические" проблемы.

Сергей Лавров начал общение с белорусским лидером со слов о том, что не передает ему привет от Владимира Путина, поскольку у них буквально перед встречей состоялся телефонный разговор. Александр Григорьевич не растерялся и ответил, что он сам хочет передать привет от российского "начальника".

Лукашенко отметил, что у него с Путиным состоялся открытый и добрый разговор. "Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит", — пошутил белорусский лидер, подчеркнув, что у них ничего не искрит, а проблемы есть всегда. Сергей Лавров на это отреагировал следующими словами: "Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", сообщает БелТА.

Александр Григорьевич во время беседы с российским дипломатом обратил внимание на то, что пандемия коронавируса обострила многие проблемы. По словам Лукашенко, негативные нюансы в политической жизни России и Белоруссии отражаются зеркально. Президент привел пример, согласно которому в Кремле проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию, а в Минске — президентские выборы. Лукашенко также заявил, что ухудшить отношения двух государств не получится у тех, кто стремится столкнуть страны лбами.

Напомним, в Белоруссии сейчас разразился скандал по поводу задержания кандидата в президенты Виктора Бабарико. Его обвинили в противоправной деятельности, хищении, отмывании денег. Политик является бывшим главой Белгазпромбанка.

Председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за деятельностью Бабарико стоят "кукловоды" со стороны "Газпрома". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал такие громкие слова. Он отметил, что у Москвы нет своих кандидатов на президентских выборах в Белоруссии.