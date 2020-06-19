"Яндекс" показал штаб-квартиру, которую построит на Воробьевых горах

"Яндекс" рассказал подробности о проекте новой штаб-квартиры, которую российский поисковик собирается построить на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы, неподалеку от лесопарка "Воробьевы горы". Прилегающая к корпусу территория превратится в общественное пространство с парком, а первые два этажа будут открыты для публики. Доехать до нового офиса "Яндекса" можно будет бесплатными фирменными автобусами от близлежащих станций метро.

Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе "Яндекса", новая штаб-квартира будет включать залы для презентаций, учебные классы, лекторий и собственный компьютерный музей. Также, как и в любом офисе, там разместятся переговорные комнаты, столовые, кофейни, спортивный зал и бассейн. На крыше будет терраса.

Проект здания, которое возведут на месте бывшей гостиницы "Корстон" и прилегающей территории, разработан лондонским бюро PLP Architecture под руководством Ли Полисано при участи российских АПЕКС и РТДА. Ландшафтным дизайном займется Arteza, приложившая ранее руку к созданию парка "Зарядье", а строить здание будет MR Group.

Обещают, что по высоте новый "дом" "Яндекса" будет сопоставим с нынешним "Корстоном" (бывшая гостиница "Орленок") и должен, несмотря на футуристичные ломаные формы, гармонично вписаться в архитектурный облик района. Сам участок площадью 4 га под новую штаб-квартиру российский поисковик купил в конце 2018-го, заплатив 145 млн долларов. Сколько было потрачено на проект и в какую сумму обойдется строительство, компания не раскрывает. По оценке экспертов, речь может идти о десятках миллиардов рублей.