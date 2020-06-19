Путин: ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем

Ряд системных проблем выявил разлив дизтоплива в Норильске, считает президент России Владимир Путин. Он поручил на видеосовещании по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае вице-премьеру Виктории Абрамченко изучить, как контрольные органы реагировали на ЧП. Видеотрансляцию с совещания вел телеканал "Россия 24".

По мнению Путина, контрольные структуры должны работать не для того, чтобы трясти, как грушу, всех подряд, а чтобы предотвращать подобные чрезвычайные происшествия. "Деловой должен быть подход, системный", — настроил контролирующие ведомства президент России.

Выявленный на примере Норильского разлива нефтепродуктом проблемы нужно как можно скорее зафиксировать, проанализировать все детали и провести коррекцию нормативно-правовой базы и в законе это закрепить, поставил задачи перед Абрамченко глава российского государства.

"Это событие выявило ряд системных проблем. А ведь их нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования ", — сказал президент на совещании по вопросу о ходе

"Где они были-то? – спросил Викторию Абрамченко о контролирующих органах Путин. — Видели, что топливо пошло по земле. Почему не было должной, своевременной реакции на происходящие события?"

По мнению Владимира Путина, инцидент заставил задуматься о том, как на практике организована работа контрольных структур.

"Я вас прошу самым внимательным образом проанализировать. Не для того, чтобы оплеухи раздавать, — подчеркнул глава государства, — а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране".

Путин предложил разработать систему предупредительного мониторинга и в законы внести понятие "управление надежностью и безопасностью объектами критической инфраструктуры".

Вопрос поправок в законодательство для регулирования и предупреждения возможных аварий с разливом нефти правительство рассмотрит 25 июня, заверила главу государства вице-премьер Виктория Абрамченко. После этого поправки будут внесены в Госдуму.

Для полноценной оценки нанесенного природе ущерба в Красноярский край будет в июле организована экспедиция, добавил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Норникель", которому принадлежит ТЭЦ-3 с прохудившейся топливной цистерной, собирается закончить сепарацию по складированию собранной водно-топливной смеси за три месяца, пообещал на совещании по ликвидации ЧП глава компании Владимир Потанин. При этом будут использован опыт российских нефтяников.

"Для нас сейчас наступает новый этап, возможно, еще более трудоемкий и длительный — мы приступаем к утилизации собранного грунта и водной смеси", — признался он.

На месте аварии уже собрано более 100 тысяч тонн загрязненного грунта, а также подготовлено мощностей еще на 100 тысяч тонн. Есть планы по его утилизацию и гранулированию. Наиболее передовой и экологически комфортный способ его обработки порекомендовали "Норильскому никелю" специалисты МГУ имени М. В. Ломоносова.