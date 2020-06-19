Минобороны заинтересовалось морской версией системы ПВО "Тор"

Российские военные заинтересованы в разработке морской версии зенитного ракетного комплекса "Тор". Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время визита на Ижевский электромеханический завод "Купол", сообщает пресс-служба военного ведомства. В Сирии этот ЗРК показал высокую эффективность.

Замминистра добавил, что сейчас Минобороны заключило с "Куполом" контракты на поставку "Тор-М2", которые загрузят предприятие работой до 2027 года.

ЗРК "Тор-М2" – комплекс ПВО ближнего радиуса действия. Он вооружен 16 управляемыми ракетами. Радар ЗРК способен заметить воздушную цель на расстоянии до 30 километров, а зенитная ракета может уничтожить ее на дистанции до 15 километров. Одновременно комплекс обстреливает до четырех летательных аппаратов.