В Орегоне протестующие разрушили и осквернили статую Вашингтона

Группа протестующих разрушила и покрыла надписями памятник Дорджу Вашингтону в Орегоне, поскольку первый всенародно избранный президент США имел во владении рабов.

Инцидент, по информации издания Koin.com, произошел в четверг вечером, 18 июня, в Портленде. Около двадцати протестующих собрались вокруг монумента, накрыли его американским флагом и подожгли.

Затем, когда толпа стала увеличилась примерно в два раза, ей удалось свалить памятник, после чего развалины были покрыты надписями про смерть Джорджа Флойда и важность жизней чернокожих людей.

Полиция, по словам очевидцев, приехала на место происшествия после полуночи, когда большая часть протестующих отправилась по домам.

О задержании лиц, принявших участие в разрушении памятника, не сообщается.