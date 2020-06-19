Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец". Он скончался в больнице в присутствии родных, сообщает Guardian.

"Очаровательный, добрый и обладающий мощным талантом. Мы будем очень скучать по нему", – сообщил агент актера.

Сообщается, что Холм страдал болезнью Паркинсона.

Холм известен благодаря роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец". За роль в картине "Огненные колесницы" (1981 год) он получил премию BAFTA, а также был номинирован на "Оскар". Также Холм играл в фантастической картине "Чужой".