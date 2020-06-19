Курортный сезон в Краснодарском крае: большинство отелей оставляют цены прошлого года

Число бронирований отелей и гостиниц растет после снятия всех ограничений и отмены обязательной обсервации для въезжающих туристов на территорию Краснодарского края. Об этом сообщил генеральный директор санатория "Знание" Дмитрий Богданов в эфире канала "Россия 1".

По его словам, большая часть гостиничного рынка приняла решение оставить цены прошлого года. "Мы понимаем, что этот год, скорее всего, не позволит объектам размещения заработать деньги. Более того, результат по итогам года будет в убыток, — сказал он. — Но, главное, это сохранить постоянных клиентов, дать возможность людям приехать к морю поддержать свое здоровье".

"Чистота, порядок и безопасность будут обеспечены на самом высоком уровне, чтобы наши гости могли с комфортом и спокойно отдыхать на курортах Краснодарского края", — отметил Богданов.

По словам директора санатория, бронирование идет активно, особенно, после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о снятии всех ограничений для въезжающих. "Остались жесткие требования к объектам размещения, но туристы могут бронировать номера свободно, теперь им не нужны никакие тесты и справки", — сообщил он.

Гендиректор санатория "Знание" оценил ситуацию на рынке объектов размещения. "20% готовы повышать цены. 75-80% участников рынка санатории, отели, пансионаты оставили цены прошлого года, либо подкорректировали на уровень инфляции — 3-4%".

"Тот , кто захочет приехать и отдохнуть по комфортной цене, сможет это сделать", — заверил Богданов.

По его словам, бронировать путевки нужно как можно раньше. "То есть не в последнюю неделю или 10 дней до отправления на курорт, а хотя бы за две-три недели, оптимально за 1,5-2 месяца или еще раньше", — рекомендовал он.