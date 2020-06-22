Чем заправлять, что добавлять: рецепт полезной окрошки

Лето, жара и так хочется окрошки… Это, пожалуй, самый известный суп, который поможет с легкостью утолить голод в теплую погоду. Эксперты Роскачества рассказали, каким ингредиентам для приготовления стоит отдавать предпочтение, а также кому окрошка противопоказана.

Диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Наталья Фадеева рассказала, что летнее блюдо не только быстро насыщает, но и не создает чувства тяжести в желудке. Окрошка способна стать дополнительным источником жидкости, поскольку содержит много свежих овощей и зелени. Также суп способен наполнить организм витаминами, минералами и растительной клетчаткой.

В среднем порция окрошки обладает калорийностью в 380-420 килокалорий. Большая их часть приходится или на колбасу, или на ветчину — в зависимости от того, кто и что любит добавлять.

Диетолог советует тем, кто следит за своей фигурой, делать окрошку на кефире низкой жирности или разбавлять минеральной водой. Также в качестве заправки подойдет тан, но он не всем понравится из-за большого количества соли.

Тем, кто любит готовить летний суп на квасе, советуют делать такой напиток в домашних условиях или отдавать предпочтение магазинному варианту, в котором не содержится сахар. Окрошку с такой заправкой эксперт порекомендовала есть на обед, поскольку это самое жаркое время дня. Такое блюдо также подойдет и на поздний ужин. К слову, президент России Владимир Путин однажды признался, что сам предпочитает окрошку на домашнем квасе, который ему специально готовят повара.

Окрошку не советуют есть перед сном, поскольку добавленное мясо может содержать тирозин, который не дает мозгу заснуть. Кроме того, блюдо способно вызвать газообразование и вздутие живота.

Есть люди, которым специалисты советуют воздержаться от употребления окрошки. В такую категорию входят те, кто страдает язвой, обострением хронических болезней ЖКТ. Также блюдо, приготовленное с напитками, полученными в результате брожения, не рекомендуют употреблять людям с желчекаменной болезнью.

Для тех, у кого разыгрался аппетит, на сайте Роскачества можно ознакомиться с рецептами окрошки. Также эксперты опубликовали таблицу калорийности продуктов для летнего супа.

Напомним, в эфире телеканала "Россия 1" по выходным выходит проект "Тест", в котором эксперты Роскачества совместно с ведущими исследуют продукцию, представленную на отечественном рынке.