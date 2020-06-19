Путин: экономика России постепенно восстанавливается

Экономика России постепенно восстанавливается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии, которую транслировал ТК "Россия 24".

"Экономика восстанавливается, постепенно выходит их режима ограничений", — отметил российский лидер.

Во время карантинных ограничений многие продолжали работать для обеспечения страны самых необходимым – медики, фармкомпании, энергетики, транспортники, производители продовольствия, средств защиты и другие. Они круглосуточно "держали экономический и промышленный фронт борьбы с коронавирусом", отметил глава государства, работая "с высоким напряжением, зачастую, на пределе своих возможностей".

"Удалось не допустить резких скачков цен, что чрезвычайно важно, а также оперативно локализовать и устранить временные дефициты по отдельным товарам", — заявил глава государства.

По оценке Минэкономразвития России, индекс открытости экономики в регионах России – снятия ограничений — вырос до 89,6% от докарантинного уровня. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.

Показатель рассчитывается начиная с апреля этого года, когда был введен карантин, и учитывает работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения региона.

Российские регионы начали поэтапно снимать ограничения в мае при координации правительства. Главы регионов самостоятельно принимают решения о снятии ограничений или их продлении с учетом ситуации.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не ожидает быстрого восстановления российской экономики. Этому препятствует ряд факторов. По итогам 2020 года российский ВВП может снизиться на 4-6%, по оценке ЦБ. Полное возвращение российской экономики к докризисным уровням 2019 года произойдет только в первой половине 2022 года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции, которую транслировал ТК "Россия 24".