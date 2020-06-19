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19 июня 202015:50 Алена Лаврова

Рост штрафов за превышение скорости вызвал волну нападений на дорожные камеры

Рост штрафов за превышение скорости вызвал волну нападений на дорожные камеры

Дорожные комплексы фото- и видеофиксации в Подмосковье экстренно оснащают системой наблюдения. Мера вынужденная: камеры стали все чаще подвергаться нападениям вандалов. Причина в росте числа штрафов за превышение скорости. Теперь бесполезно притормаживать перед объективом, комплексы обучили вычислять среднюю скорость.

В эту камеру стреляли из охотничьего ружья 5 раз. А этот комплекс видеонаблюдения фактически изрешечен пневматикой. Каждое второе нападение происходит с оружием. И очень часто вандалы угрожают уничтожить не только технику.

"Последние вот было: расстреляли с машины все стекло, бочину расстреляли, на меня полетели осколки. Порезался. Кричали, обзывались, угрожали пистолетом", — рассказывает Вячеслав Губанов, оператор передвижного комплекса фотовидеофиксации.

И таких историй только за полгода больше 150. Число нападений на комплексы контроля увеличилось вдвое.

Больше всего нападают на мобильные комплексы — в полтора раза чаще, чем на стационарные. Многие водители считают, что эти автомобили могут передвигаться, хоть в течение недели, хоть в течение месяца, куда и когда угодно. Но это не так. Данные по дислокации каждой машины строго контролируют в ГИБДД. Местоположение автомобиля определено на месяц, иначе штрафы от такого комплекса будут недействительным.

Камеры уже давно не прячут в кустах, их местоположение определяют навигаторы. Все сделано, чтобы избежать случайных штрафов. Но "писем счастья" нарушителям вдруг стало приходить значительно больше. И этому есть объяснение: наказывают теперь не только по факту превышения, но и исходя из средней скорости движения. Андрей после поездки на дачу на майские праздники получил 12 постановлений с одного участка дороги.

"Вы получаете постановление, где есть одна фотография начала участка (там не указана скорость, там указано лишь время), а вторая фотография с другой камеры (там тоже указано время). Внизу решение математической задачки", — говорит Андрей Осипов.

Разделив расстояние на время, система выдала среднюю скорость. Ее, судя по бумагам, Андрей превысил дважды.

"Достаточно на двух участках вам превысить скорость, как это было в моем случае, как третий штраф вы получите за повторное нарушение по соответствующей статье. Увеличиваются акты вандализма, потому что люди не видят других способов выразить собственное негативное отношение к тому, что происходит", — считает Андрей Осипов.

Есть прецеденты, когда штрафы, полученные методом фиксации средней скорости, водители оспаривали. Но таких единицы.

"Это конкретные решения. У нас не прецедентное право. Понятие "средняя скорость" ни в кодексе, ни в правилах дорожного движения не прописано", — объясняет автоэксперт Игорь Моржаретто.

Тем не менее, факты о нарушении средней скорости фиксируют, данные отправляю в ГИБДД, где продолжают выносить штрафы.

"Это, скорее, не то чтобы незаконно, просто это пробел, который необходимо устранить. Наказывать невиновного нельзя, и комплексы средней скорости исключают возможность завышения скорости или наказание невиновного", — уверен Константин Агуреев, представитель компании по обслуживанию комплексов фиксации.

Крушить камеры в знак несогласия с новым методом фиксации штрафов не просто бессмысленно, уверяют автоэксперты, но и опасно. За порчу имущества выпишут не только штраф с возмещением ущерба, который может доходить до полутора миллиона рублей, предусмотрена и уголовная ответственность. Дешевле ездить по правилам.

Кроме того, личности вандалов устанавливают в 90 процентов случаев, благодаря наружному наблюдению и дополнительным камерам, которые сейчас появились на комплексах фотовидеофиксации. И, пожалуй, самый важный момент: несмотря на замечания, благодаря этим комплексам аварий на областных трассах стало меньше на четверть, а число погибших только за полгода сократилось на треть.

Текст: "Вести-Москва"

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