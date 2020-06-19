Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

Крымские ученые исследовали подземные запасы пресной воды. Об этом говорится на официальном сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).

"Ученые СевГУ и НИИ Сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в Крымских горах, в которых происходит формирование напорных подземных пресных вод, – говорится в сообщении. – Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод".

Сообщается, что температура воды под землей составляет от 80 до 85 градусов Цельсия.

Кроме того, ученые обнаружили водные потоки и на глубине 350-500 метров.

Найти подземные запасы воды удалось благодаря инновационной технологии – ядерного магнитно-резонансного "геотомографа", разработанного севастопольским вузом.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидат технических наук Николай Ковалев объяснил, в чем заключается уникальность этих поземных вод. Дело в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении морской воды. "Опреснители" находятся на глубине более 2,5 тысичи метров, при этом образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара независимо от природных осадков и времени года.

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможен отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении", – отметил Ковалев.

Единственным препятствием для получения воды из-под земли является высокая стоимость бурения скважин. Однако в университете пояснили, что в Крыму есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались в 2014 году, после присоединения полуострова к Российской Федерации. Тогда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90 процентов потребности Крыма в воде.

Ранее 19 июня глава республики Сергей Аксенов в интервью каналу "Россия 24" отметил, что в Крыму остаются населенные пункты, испытывающие недостаток воды. Он отметил, что туда питьевая вода регулярно подвозится. При этом, по его словам, республика решает вопрос с водоснабжением для бытовых нужд.

"Мы выкрутимся и своими силами, то есть республика без посторонней помощи, без украинской воды выйдет спокойно из положения", – заверил Аксенов.