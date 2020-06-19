"Формат – ужас!" Игроки критикуют турнир от тренера Серены Уильямс

Пока пандемия коронавируса не дает теннисистам продолжить сезон, отдельные менеджеры пытаются проводить благотворительные и выставочные турниры. Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу организовал состязание по новым правилам, которые понравились далеко не всем игрокам.

Надо сказать, что тренерские новшества Муратоглу частенько помогают его ученикам, в частности, Уильямс-младшая с его помощью обрела былую мощь после рождения дочери. Но вот как организатор тренер Серены, кажется, сел в лужу. Он предложил участникам своего состязания раз нововведений, которые не встретили понимания у теннисистов.

В частности, в формате турнира Муратоглу пытался совместить теннис, баскетбол и быстрые шахматы. Но играть по четвертям, как это принято в НБА, понравилось далеко не всем. К тому же Патрик зачем-то ввел в обиход состязаний карточки, которые вносили сумятицу в игру: спортсмен мог вытащить "приз" в виде третьей подачи, вместо двух классических или даже выиграть очко без игры...

Кто-то, как Люка Пуй, высказался после пробной игры максимально дипломатично: "Это очень необычно. Я получил некоторое удовольствие. Но было немного странно использовать игровые карты. Это делает игру забавной". Ришар Гаске честно отметил, что больше всего соблазнился деньгами: "Ты берешь 3 тысячи долларов и соглашаешься, что [на турнирах] есть вещи, которые нужно пересмотреть".

Известный своими скандальными замечаниями Ник Кириос риторически спросил: "Что это было?", а когда официальный аккаунт турнира пригласил австралийца сыграть, он написал: "Я не одобряю новые теннисные турниры и вообще спортивные соревнования, которые идут, несмотря на все нынешние события".

Грубее всех с мальчишеской прямотой о турнире серии Ultimate Tennis Showdown высказался молодой чемпион юниорского Australian Open-2020 Харольд Майо: "Какой-то ужас. Просто ужас! Какой же жалкий турнир".