ЦБ не ожидает убытков для банковского сектора по итогам года

По итогам года банковский сектор не уйдет в минус. Такое заявление следала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления по итогам опорного заседания совета директоров Банка России.

Председатель ЦБ РФ отметила, что российские банки в июне могут получить прибыть чуть выше, чем в предыдущем месяце. По итогам текущего года прогнозируется "небольшая прибыль" для банковского сектора.

" И с учетом того, что в первые месяцы банки заработали достаточные объемы прибыли, и второй фактор, что все-таки экономика постепенно восстанавливается, мы считаем, что в конечном счете по итогам года прибыль у банков будет", — добавила Эльвира Набиуллина.

Ранее сообщалось, что российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль — доходы сократились до символических 0,5 млрд рублей с 32 млрд рублей в апреле. По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд рублей, сообщала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы.

Глава ЦБ отметила рост депозитов в российских банках на 1,4%. Набиуллина отметила, что в начале пандемии коронавируса сбережения россиян сокращались по мере падения доходов. Банк России будет в дальнейшем наблюдать за сберегательным поведением россиян, заявила Эльвира Набиуллина.

Впрочем, Набиуллина отметила слабые фундаментальные показатели мировой экономики. Всемирный банк и ОЭСР ухудшили свои прогнозы для мировой экономики, сохраняются геополитические риски. Все это может оказать негативное влияние на мировой экономический рост.

Низкие темпы роста мировой экономики отразятся на России ограниченными возможности наращивания экспорта, в том числе в связи с обязательствами в рамках сделки ОПЕК+.

В этих условиях баланс рисков остается смещенным в сторону дезинфляционных факторов. Много зависит от мер поддержки и от планов последующей бюджетной консолидации.

При это Банк России в своем базовом сценарии не закладывает риски второй волны коронавируса, но даже в случае их реализации последствия будут меньше, чем от первой волны, заявила Эльвира Набиуллина. Глава регйлятора считает, что финансовая система и поведение людей адаптировались к рискам пандемии.