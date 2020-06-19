Канцлер ФРГ пригрозила России реакцией на убийство в Тиргартене

Убийство Торнике К., известного также под именем Зелимхана Хангошвили, летом 2019 года в Тиргартене оставляет за Германией право на новые санкции в отношении России, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Но это решение будет зависеть от хода суда, отметила канцлерин.

Зелимхана Хангошвили воевал с 2000 по 2004 год на стороне чеченских сепаратистов, напоминает "Интерфакс". В России его имя связывают с террористическими действиями. Генпрокуратура Германии 18 июня выдвинула обвинение в адрес задержанного по делу об этом убийстве россиянина. В Берлине считают, что он получил госзаказ на убийство от Центрального управления России. Это, по мнению Меркель, первый повод для санкций.

Еще один повод для санкций – украинский конфликт, продолжила Меркель. Но прогресс в выполнении Минских соглашений не позволяет Берлину рекомендовать снятие санкций с России. Лидеры стран Евросоюза договорились продлить эти ограничения еще на полгода, заявила Мекрель после телеконференции глав государств и правительств Европейского союза.

Третий повод для санкций — кибератака на бундестаг. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры и консультации.

Для беседы в Аусминистериум был вызван российский посол в Германии Сергей Нечаев. Германские дипломаты проинформировали его о выдвинутых обвинениях в убийстве гражданину России. Также россиянин подозревается в нарушении федерального законодательства об обращении с оружием.

После убийства Хангошвили Берлин выслал из Германии также двух российских дипломатов.

Европейские экономсанкции к России ограничивают доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием с Россией, запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения или поставок для российской армии, ограничение доступа России к имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год на "российские действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине". После этого они только ужесточались. Также действуют иные ограничения в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя". "Крымский пакет" санкций продлен Советом ЕС до 23 июня 2021 года.