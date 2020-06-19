Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с Бюрки

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" объявила о продлении контракт со швейцарским голкипером Романом Бюрки. 29-летний вратарь подписал соглашение со "шмелями", рассчитанное до 30 июня 2023 года.

"Мне очень комфортно в "Боруссии", – заявил вратарь после подписания контракта. – Я чувствую доверие со стороны руководства, тренера и товарищей по команде".

Im Spieltagsmagazin spricht unsere Nummer 1️⃣ über seine Vertragsverlängerung.



📺👉 https://t.co/gLwiRqReog — Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2020

Бюрки перешел в "Боруссию" из "Фрайбурга" летом 2015 года за 3,5 миллиона евро. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

Роман в составе "черно-желтых" принял участие в 206 играх во всех турнирах, 75 из которых завершились без пропущенных мячей. Также на счету 29-летнего футболиста девять матчей за сборную Швейцарии.

Напомним, "Боруссия" в последнем матче уступила "Майнцу" (0:2) и с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице. Ранее "Бавария" досрочно стала чемпионом страны.