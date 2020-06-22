Нужна помощь: Рому Васильева спасет дорогое лекарство

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Сегодня мы рассказываем о 16-летнем Роме Васильеве из Санкт-Петербурга.

У мальчика острый лимфобластный лейкоз в самой тяжелой форме, заболевание осложнено генетической поломкой – филадельфийской хромосомой. Длительное лечение и пересадка костного мозга Роме пока не помогли: лейкоз вернулся. Мальчик смог побороть три рецидива, а сейчас сражается с четвертым. Единственный шанс на спасение Ромы – лечение современным и очень дорогим препаратом из разряда моноклональных антител. Родителям удалось собрать только часть необходимой суммы.

Из письма Евгении Сергеевой, мамы Ромы: "Сын заболел в конце 2015 года – он сильно похудел, температурил, жаловался на головные боли и боль в ногах. Мы обратились в поликлинику, и педиатр назначил антибиотики от ОРВИ. Лекарства не помогали, и лишь когда у Ромы взяли кровь на анализ, выяснилось, что случилась большая беда! В крови сына обнаружили опухолевые клетки, его положили в больницу на обследование. После пункции костного мозга врачи диагностировали рак крови. Кроме того, у Ромы обнаружили редкую генетическую аномалию – филадельфийскую хромосому, которая ухудшает прогноз. Мы были в шоке, но ни на минуту не сомневались, что вылечим сына! Рома прошел высокодозную химиотерапию, и рак отступил. Мы думали, что о болезни можно забыть, но в 2018 году лейкоз вернулся. Вылечить Рому должна была пересадка костного мозга, донором для которой стал Ромин папа. Увы, лейкоз не сдался. Рома уже поборол три рецидива, а сейчас сражается с четвертым. Единственный шанс на спасение – лечение современным препаратом из разряда моноклональных антител, но это очень дорогое лекарство, и покупать его нужно самим. Нам удалось собрать часть суммы, но всю просто не потянуть! Умоляем, помогите спасти сына!"

Для спасения Ромы Васильева не хватает 1 040 271 руб.

Гематолог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Антон Субора (Санкт-Петербург): "В связи с тяжелым течением болезни Роме требуется проведение терапии лекарственным препаратом блинатумомаб. Это высокоэффективное средство при терапии острых лейкозов, позволяющее добиться устойчивой ремиссии заболевания. Но данный препарат не закупается за государственный счет".

Стоимость лекарства 4 537 016 руб.

2 095 496 руб. собрали родители Ромы

815 520 руб. собрали телезрители ГТРК "Санкт-Петербург"

585 729 руб. собрали читатели MR7.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 040 271 руб.

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