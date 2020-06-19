Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, надевшая бикини под прозрачный защитный костюм, стала лицом модного бренда. Производитель спортивной одежды пригласил ее участвовать в фотосессии.

В Instagram компании сказано, что в честь Дня медика, который отмечается 21 июня, Надежда согласилась на время сменить медицинскую униформу на спортивный костюм.

Представители бренда отмечают, что "Надежда стала одним из символов "эры коронавируса".

"Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом", – отмечают они, добавив, что и впредь будут привлекать девушку к своим рекламным кампаниям.

Надежда Жукова прославилась на всю страну после того, как один из пациентов сфотографировал ее на работе и выложил фото в интернет. На нем заметен купальный костюм, который девушка надела под защитную униформу. Она пояснила тогда, что сделала это из-за дискомфорта: работать в костюме, защищающем от коронавируса, очень жарко.

Поступок медработницы вызвал большой резонанс: одни возмутились ее внешним видом, назвав его недопустимым, другие встали на защиту девушки, отметив, что медикам приходится работать в тяжелых условиях. Впоследствии за Надежду вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы, где она работает. По словам главврача, медсестра – профессионал, оказывающий медицинскую помощь на высоком уровне.