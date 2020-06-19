Три человека пострадали в аварии с маршруткой в Подмосковье

Днем в пятницу, 19 июня, на пересечении улицы Ленина и Букинского шоссе в Лобне произошло столкновение маршрутки и грузовика.

Как сообщают очевидцы, в результате инцидента пострадали как минимум три человека, которые получили ушибы и порезы. По предварительным данным, речь идет о пассажирах маршрутки.

По утверждениям свидетелей инцидента, водитель грузовика выезжал на главную дорогу и не предоставил преимущество ехавшему по ней пассажирскому транспортному средству.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.