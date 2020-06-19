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19 июня 202016:40

Путин рассказал о подарках внуков

Путин рассказал о подарках внуков

В эфире телеканала "Россия 1" был показан очередной фрагмент фильма "Россия. Кремль. Путин", который целиком зрители смогут увидеть 21 июня в 22:00.

В нем президент России отвечает в том числе и на вопросы личного характера – в частности, о внуках.

На вопрос, дарят ли они ему подарки, Путин ответил: "Кое-что дарят".

"У меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха", — добавил президент России.

Он также показал портрет отца, служившего в Севастополе. Его фотография также хранится в комнате отдыха главы государства.

В этом фильме Владимир Путин также показывает комнату отдыха и столовую, предупреждая, что специально к съемкам их не готовили, поэтому там обычная обстановка.

Кроме того, президент РФ рассказывает о звонках от внуков, как чувствует себя рядом с обычными людьми и впервые показывает "тайную комнату" рядом с кремлевским кабинетом.

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