Анонсирована FIFA 21. Цена Ultimate Edition на PS4 – более семи тыс. рублей

В ночь на 19 июня Electronic Arts провела презентацию EA Play, в рамках которой анонсировала футбольный симулятор FIFA 21. Релиз видеоигры состоится 9 октября на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Позднее в этом же году игра выйдет на консолях нового поколения. При этом, купившие FIFA 21 для PS4 или Xbox One, получат бесплатные копии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Уже стартовал предварительный заказ во всех цифровых магазинах, включая Steam, где ранее игра никогда не выходила.

И если стоимость игры для большинства платформ осталась неизменной по сравнению с прошлым годом, то вот владельцев PlayStation цена неприятно удивила. Как сообщает SportGame.Pro, за стандартное издание FIFA 21 на PS4 придется заплатить 4899 рублей, за издание Champions Edition нужно будет выложить почти шесть тысяч – 5999 рублей, а вот стоимость максимального издания FIFA 21 Ultimate Edition составляет 7499 рублей.

FIFA 21 наравне с симулятором американского футбола Madden NFL 21 на сегодня имеют самые высокие цены для базовой версии новинки в магазине PlayStation. Таким образом, FIFA обновила свой собственный ценовой рекорд, установленный в прошлом году, когда стоимость максимального издания на FIFA 20 составила 6499 рублей.

Стоит отметить, что в ходе конференции EA Play представители EA Sports не рассказали о геймплейных новшествах игры, не назвали имя футболиста, чье лицо украсит обложку. Издатели показали лишь трейлер.