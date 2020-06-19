Путин: Россия выходит с минимальными потерями после борьбы с коронавирусом

Россия выходит с минимальными потерями из борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии, которую транслировал ТК "Россия 24".

"Мы действительно достойно – сейчас уже можно это сказать – ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики".

Как отметила глава государства, это стало возможным, "потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл".

Экстремальная ситуация заставила мобилизоваться всех и пересмотреть нормы регулирования, бизнес-процессы, повысить производительность, искать выходы из сложной ситуации совместно — и властям, и бизнесу. Помощь была оказана и населению, и бизнесу.

В условиях карантинных ограничений экономики и населения большая нагрузка пришлась на все ключевые звенья экономики, цифровую инфраструктуру. Все звенья доказали, что "могут быстро адаптироваться к серьезным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях", подчеркнул российский лидер.

Правительство РФ с учетом мнения бизнеса разработало Общенациональный план восстановления экономики России. План нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. Реализацию плана планируется начать с июля. Документ содержит около 500 конкретных мероприятий, а объем поддержки и восстановления экономики примерно за два года составит около 5 триллионов руб.

По итогам 2020 года российский ВВП может снизиться на 4-6%, по оценке ЦБ. Полное возвращение российской экономики к докризисным уровням 2019 года произойдет только в первой половине 2022 года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Сумма реструктурированной задолженности в России достигла 2,5 триллиона рублей в рамках поддержки предприятий, пострадавших от ограничений в экономике во время пандемии, заявила ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова. Российские банки реструктурировали свыше 11% портфеля кредитов всех предприятий малого и среднего бизнеса. Российские банки получили свыше 1,4 миллиона заявок от граждан на реструктуризацию кредитов.