COVID-19 в России: снятие ограничений и "Коронавир"

53 российских региона находятся на первом этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений. Еще девять перешли на второй этап, отметила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на видеовстрече президента России Владимира Путина с представителями пострадавших от эпидемии отраслей экономики. Конференцию транслировал телеканал "Россия 24".

К переходу на первый этап отмены ограничений готовы еще шесть регионов, в которых эпидемическая ситуация стала развиваться позже остальных. В правительстве аккуратно следят за ситуацией, чтобы не пришлось обратно вводить ограничения, заверила президента Татьяна Голикова.

Там, где темпы прироста устойчиво снижаются, можно приступить к открытию бизнеса, добавила она. Так происходит, например, в Москве. Голикова призвала внимательно относиться к необходимости сохранения здоровья граждан.

"Мы сейчас говорим о положительных тенденциях, положительных примерах, – отметил Владимир Путин. – Но не будем забывать о том, что проблем еще достаточно и не все и не везде так хорошо. Проблем еще достаточно. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать. Мы можем преодолеть все эти трудности и находимся на правильном пути ".

Президент призвал тиражировать положительные практики, о которых сегодня говорили на видеоконференции.

Пандемия коронавируса стала для российской экономики и для системы медобслуживания краш-тестом, с которым удалось справиться, отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В июле на рынок поступит разработанный "Р-Фарм" препарат лечения легких и средних форм коронавируса "Коронавир", сообщил Путину директор Ярославского завода готовых лекарственных форм Владимир Колышкин. Сразу рынок получит 150 тысяч упаковок лекарства. Документы на регистрацию "Коронавира" уже поданы на регистрацию в Минздрав.