На Урале лоб в лоб столкнулись две иномарки

Серьезное ДТП на Урале. В Магнитогорске лоб в лоб столкнулись две иномарки. Как передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", авария произошла на проспекте Ленина около торгового центра. Сложная развязка в этом месте, по рассказам жителей города, является очень опасным местом.

По предварительным данным, на этот раз дорогу не смогли поделить Volkswagen, в котором ехали двое взрослых и трое детей, и Ford с двумя людьми. В результате аварии есть пострадавшие. К месту ЧП прибыли две реанимационных бригады скорой. Сотрудники МЧС автогеном разрезали металл, чтобы вызволить водителей из автосалонов.

Из-за аварии на перекрестке скопилась масса транспорта. Теперь специалистам ГИБДД предстоит определить виновника ДТП.