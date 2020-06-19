Нас обманули: жители Бескудникова возмущены уменьшением площади сквера в 2 раза

Вычислить площадь будущего сквера в Бескудниковском районе Москвы: эту, казалось бы, простую математическую задачу не могут решить ни местные жители, ни Москомархитектура. Проект зеленой зоны давно утвержден, но финальные цифры у активистов и чиновников почему-то не сходятся.

Бескудниковский район: тихий, а главное — зеленый. Так что вопрос о плотной застройке высотками остро коснулся каждого, кто здесь давно живет или вырос.

- Сейчас здесь пятиэтажный микрорайон, все в деревьях, которым по 60 лет. А на плане видно, что зеленой зоны будет намного-намного меньше.

На проекте и правда видно, что за счет увеличения площади построек часть деревьев придется убрать. Люди не против, но при одном условии: нужно больше места для прогулок. Ведь плотность населения возрастет в несколько раз.

Весь вопрос в участке земли, на котором стоят дома, попадающие в программу реновации. Местные жители хотят, чтобы на их месте — как продолжение Бескудниковского бульвара — появился благоустроенный сквер.

У этого общественного пространства появилась и главная идея — создать первый в Москве сквер в честь 75-летия Великой Победы.

- Мы хотели, чтобы в сквере был музей ВОВ, была сцена, была аллея славы, были зоны отдыха.

Все это должно было разместиться почти на 2 гектарах. Площадь будущего сквера местные жители обговаривали с Москомархитектурой и очень удивились, когда на бумаге территория сократилась вдвое.

- Была указана его площадь 1,72 гектара. Нас обманули, уменьшили площадь сквера в два раза, сейчас он составляет 0,83 гектара.

В ведомстве же ссылаются на недопонимание во время разговора — это сумма площади бульвара и новой зеленой зоны.

"Очень было бы удобно эти 0,89 га и 0,83 га соединить и назвать их сквером. Но так как все-таки по документам это отдельная территория с названием "Бескудниковский бульвар", то департамент нас попросил оставить название "Сквер" как отдельного элемента", — объясняет Игорь Егоров, первый заместитель директора Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры.

Самые первые обсуждения проходили лишь в устной форме. Но на видео с той самой встречи отчетливо видно, о какой территории идет речь.

Так или иначе, но люди уверены: этой дополнительной площади — чуть меньше гектара — не хватит, с учетом того, что население района Бескудниково заметно вырастет. Тем более не останется места для предложенных мемориалов. Поэтому жители требуют еще раз обсудить концепцию застройки района.