Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение о взаимном признании виз между двумя странами. Церемония состоялась в Минске.

Соглашение означает, что граждане третьих стран, которые имеют визу России или Белоруссии, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории этих государств в течение срока действия визы. Например, у иностранца есть белорусская виза, значит он имеет право приехать в Россию и находиться здесь.

Российская сторона пообещала снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии. Кроме того, соглашение предусматривает интеграцию информационных ресурсов. Это означает, что компетентные органы Москвы и Минска будут обмениваться данными о пересечении границ, о выданных или аннулированных визах, а также разрешениях на временное либо постоянное проживание, сообщает "Интерфакс".

Сергей Лавров отметил, что подписание соглашения будет очень хорошо воспринято и продолжит совместное строительство Союзного государства.

Ранее в Минске состоялась встреча российского дипломата с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президент отметил, что во взаимоотношениях двух стран удастся решить имеющиеся проблемы.