Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия с недоумением отнеслась к призывам Венецианской комиссии Совета Европы удалить предлагаемое дополнение к статье 79 Конституции, которая устанавливает приоритет российского основного закона над международным правом.

Российский дипломат отметил, что у ряда стран, причисляющих себя к развитым демократам, в числе которых Германия, Великобритания, в законодательстве есть аналогичные резервации. Они гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не обязаны исполняться, если противоречат соответствующей конституции.

Сергей Лавров обратил внимание на то, что предлагаемая поправка не означает, что Россия откажется исполнять решения Европейского суда по правам человека. Речь идет об исключительных ситуациях, когда действительно может быть создана угроза правам и свободам российских граждан.

Дипломат отметил, что Россия — великая европейская держава, которая не собирается никому угрожать и ничего нарушать, сообщает РИА Новости. Лавров обратил внимание на то, что мы выполняли и будем выполнять то, что соответствует международному праву.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что они приняли к сведению позицию Венецианской комиссии, но никаких изменений в связи с указанной позицией в закон о поправке вноситься не будет.