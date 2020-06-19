В смоленском Центре крови начинают тестировать на антитела к коронавирусу. Как сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире телеканала "Россия 1", это очень важный этап в борьбе с COVID-19.

Как рассказала замдиректора по медицинской части ОГБУЗ "Смоленский центр крови" Наталья Михайлова, специализированные тест-системы помогут определить, есть ли в крови донора антитела к коронавирусной инфекции. Запланирован широкомасштабный скрининг, чтобы выявить граждан со специфическим иммунитетом. Плазму этих доноров можно использовать при лечении больных. Кроме того, из нее можно получить и изготовить препараты.

По мнению специалистов, компоненты крови с антителами станут уникальным медицинским средством. Причем получить его искусственным путем нельзя. Именно Смоленский центр крови поставляет компоненты крови во все медицинские учреждения региона. Врачи считают: донорская кровь, в том числе, плазма может помочь больным COVID-19.