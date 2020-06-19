Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

Семья Лихтенвальд забрала четверых детей из орского Дома ребенка, где они находились почти месяц, об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что дети были изъяты из дома с применением силы в отношении матери, а после публикации ролика, запечатлевшего процесс изъятия, разгорелся скандал.

По результатам разбирательства, решение главы Домбаровского района, на основании которого за детьми пришли силовики и сотрудники органов опеки, было отменено, а сам он лишился своей должности.

Как сообщалось ранее, постановление было вынесено "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи".

По словам отца семейства, в ближайшее время они планируют поселиться у родителей, после чего переедут в новый дом, который им безвозмездно предоставляет благотворительный фонд из Екатеринбурга.