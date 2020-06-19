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Общество 12 минут назад

19 июня 202018:33

Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

Youtube.com/UTV Oren

Семья Лихтенвальд забрала четверых детей из орского Дома ребенка, где они находились почти месяц, об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что дети были изъяты из дома с применением силы в отношении матери, а после публикации ролика, запечатлевшего процесс изъятия, разгорелся скандал.

По результатам разбирательства, решение главы Домбаровского района, на основании которого за детьми пришли силовики и сотрудники органов опеки, было отменено, а сам он лишился своей должности.

Как сообщалось ранее, постановление было вынесено "в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи".

По словам отца семейства, в ближайшее время они планируют поселиться у родителей, после чего переедут в новый дом, который им безвозмездно предоставляет благотворительный фонд из Екатеринбурга.

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