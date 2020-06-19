Москва призвала не "выискивать сомнительные истории" в соглашении с Минском

Глава МИД России Сергей Лавров назвал некорректным вопрос о затянувшихся сроках подготовки российско-белорусского соглашения о взаимном признании виз. По словам министра, важность этой договоренности настолько велика, что ставить такой вопрос неправильно.

"Это совсем не рекорд задержки между подготовкой и подписанием", – сказал Лавров по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Рекордом в этом смысле принадлежит скорее Евросоюзу, заявил Лавров, имея в виду "историю переговоров о том, чтобы ЕС, наконец, стал участником Европейской конвенции о правах человека" и членом ЕСПЧ.

"Мы подписали очень важный документ, он подлежит ратификации. Он отвечает интересам укрепления Союзного государства, – цитирует Лаврова ТАСС. – Поэтому здесь я бы все-таки видел очень большой позитивный шаг, а не пытался выискивать какие-то сомнительные истории".

Главы МИД России и Белоруссии 19 июня подписали соглашение о взаимном признании виз. Соглашение означает, что граждане третьих стран, которые имеют визу РФ или Белоруссии, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории этих государств в течение срока действия визы.

Ранее президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре выразили удовлетворение в связи с окончанием работы над этим соглашением, подписать которое планировалось еще в 2018 году.