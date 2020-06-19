Тарас Бурлак – автор первого гола после возобновления РПЛ

В рамках 23-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на поле домашней арены принимают "Ахмат". На шестой минуте встречи защитник самарской команды Тарас Бурлак открыл счет в игре.

30-летний игрок обороны стал автором первого гола после возобновления сезона российской премьер-лиги, который был прерван в марте из-за угрозы распространения коронавируса.

ГОООООЛ

6 Подача углового и Бурлак на дальней штанге отправляет мяч в сетку — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 19, 2020

Напомним, "Крылышки" с 22 очками занимают 15-е место в турнирной таблице, а "Ахмат" расположились строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.

В последнем перед перерывом туре подопечные Миодрага Божовича на выезде уступили "Тамбову" (0:3), а команда Игоря Шалимова дома проиграла столичному "Динамо" (2:3).