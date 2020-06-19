Росконгресс отменил Восточный экономический форум

Восточный экономический форум не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил организатор мероприятия "Росконгресс".

Восточный экономический форум должен был пройти в шестой во Владивостоке со 2 по 5 сентября.

Ранее также были перенесены Российский инвестиционный форум в Сочи, Петербургский экономический форум, и еще ряд крупных экономических мероприятий.

Восточный экономический форум — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.