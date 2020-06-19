Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

Вечером 19 июня запущена резервная железнодорожная ветка, которую построили в обход обрушившегося 1 июня моста через Колу. Новый участок дороги — это 5 километров 700 метров пути. Первый поезд в объезд аварийного моста через реку проследовал от станции Выходной до станции Мурмаши.

Движение в обход смытого половодьем моста через Колу под Мурманском запустили на четыре дня раньше, чем планировалось, отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Восстановить рухнувший мост планируется в октябре 2020 года, отмечает ТАСС.

Пока же по временной ветке запущено движение 16 грузовых пар поездов и двух пассажирских ежесуточно.

При строительстве обходного пути после взрывных работ было вывезено 52 тысячи кубометров скальных пород, было отсыпано под пути 120 кубометров грунта.