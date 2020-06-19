19 июня 202019:09

Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

Лев Федосеев/ТАСС

Вечером 19 июня запущена резервная железнодорожная ветка, которую построили в обход обрушившегося 1 июня моста через Колу. Новый участок дороги — это 5 километров 700 метров пути. Первый поезд в объезд аварийного моста через реку проследовал от станции Выходной до станции Мурмаши.

Движение в обход смытого половодьем моста через Колу под Мурманском запустили на четыре дня раньше, чем планировалось, отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин. Восстановить рухнувший мост планируется в октябре 2020 года, отмечает ТАСС.

Пока же по временной ветке запущено движение 16 грузовых пар поездов и двух пассажирских ежесуточно.

При строительстве обходного пути после взрывных работ было вывезено 52 тысячи кубометров скальных пород, было отсыпано под пути 120 кубометров грунта.

Сейчас

19:32

МИД России указал на агрессивность космического курса США

18:48

Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста

18:36

Тарас Бурлак – автор первого гола после возобновления РПЛ

17:50

Минздрав Подмосковья уточнил, как сдать тест на антитела

17:28

Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз

16:54

COVID-19 в России: снятие ограничений и "Коронавир"

15:29

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: Россия выходит с минимальными потерями после борьбы с коронавирусом

Путин: Россия выходит с минимальными потерями после борьбы с коронавирусом

2 часа назад
Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

1 час назад
Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

26 минут назад
В Норильске все старело десятилетиями: Потанин — о грядущем изменении пейзажа вокруг города

В Норильске все старело десятилетиями: Потанин — о грядущем изменении пейзажа вокруг города

27 минут назад
Москва призвала не "выискивать сомнительные истории" в соглашении с Минском

Москва призвала не "выискивать сомнительные истории" в соглашении с Минском

44 минуты назад
COVID-19 в России: снятие ограничений и "Коронавир"

COVID-19 в России: снятие ограничений и "Коронавир"

2 часа назад
Учения по устойчивости Рунета снова отложили

Учения по устойчивости Рунета снова отложили

39 минут назад
Генсек НАТО: альянс не считает РФ и КНР непосредственными угрозами

Генсек НАТО: альянс не считает РФ и КНР непосредственными угрозами

34 минуты назад
Меркель призывают отказаться от "Северного потока - 2"

Меркель призывают отказаться от "Северного потока - 2"

24 минуты назад
Путин рассказал о подарках внуков

Путин рассказал о подарках внуков

2 часа назад
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

3 часа назад
Россия ждет от Китая информацию по пекинскому инциденту

Россия ждет от Китая информацию по пекинскому инциденту

1 час назад
Приглашаем всех в Крым: глава республики рассказал о начале курортного сезона

Приглашаем всех в Крым: глава республики рассказал о начале курортного сезона

4 часа назад
Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

4 часа назад
К 75-летию Натальи Селезневой: обаяние непосредственности

К 75-летию Натальи Селезневой: обаяние непосредственности

7 часов назад
Ярчайшее созвездие на одной сцене: на Мамаевом кургане готовятся к концерту Победы

Ярчайшее созвездие на одной сцене: на Мамаевом кургане готовятся к концерту Победы

22 часа назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Неудачная шутка "Сочи" перед игрой с "Ростовом" обернулась скандалом

Неудачная шутка "Сочи" перед игрой с "Ростовом" обернулась скандалом

30 минут назад
Следователи заподозрили подростка в причастности к гибели ребенка в Красноярске

Следователи заподозрили подростка в причастности к гибели ребенка в Красноярске

43 минуты назад
Росконгресс отменил Восточный экономический форум

Росконгресс отменил Восточный экономический форум

50 минут назад
Тарас Бурлак – автор первого гола после возобновления РПЛ

Тарас Бурлак – автор первого гола после возобновления РПЛ

1 час назад
Google поможет поделиться ссылкой на конкретный отрывок текста

Google поможет поделиться ссылкой на конкретный отрывок текста

1 час назад
Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

1 час назад
Лавров анонсировал чрезвычайную конференцию стран-участников "Открытого неба"

Лавров анонсировал чрезвычайную конференцию стран-участников "Открытого неба"

1 час назад
Искусственный интеллект в России могут обложить налогом

Искусственный интеллект в России могут обложить налогом

1 час назад
Фанаты "Локомотива" в знак протеста отказались от визуальной поддержки клуба

Фанаты "Локомотива" в знак протеста отказались от визуальной поддержки клуба

1 час назад
Минздрав Подмосковья уточнил, как сдать тест на антитела

Минздрав Подмосковья уточнил, как сдать тест на антитела

1 час назад
"А вы не пили?" Домогаров после "травли" Ефремова не хочет выходить на сцену

"А вы не пили?" Домогаров после "травли" Ефремова не хочет выходить на сцену

1 час назад
Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве

Премьер Армении не приедет на Парад Победы в Москве

1 час назад
Каменный "сдутый мяч" оказался яйцом гигантской доисторической рептилии

Каменный "сдутый мяч" оказался яйцом гигантской доисторической рептилии

2 часа назад
Нас обманули: жители Бескудникова возмущены уменьшением площади сквера в 2 раза

Нас обманули: жители Бескудникова возмущены уменьшением площади сквера в 2 раза

2 часа назад
Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

3 часа назад
Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

3 часа назад
Путин рассказал, как чувствует себя рядом с обычными людьми

Путин рассказал, как чувствует себя рядом с обычными людьми

3 часа назад
Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

3 часа назад
В Орегоне протестующие разрушили и осквернили статую Вашингтона

В Орегоне протестующие разрушили и осквернили статую Вашингтона

4 часа назад
"Яндекс" показал штаб-квартиру, которую построит на Воробьевых горах

"Яндекс" показал штаб-квартиру, которую построит на Воробьевых горах

4 часа назад
Статья Путина исторически выверена и научна, но Запад вряд ли это воспримет

Статья Путина исторически выверена и научна, но Запад вряд ли это воспримет

4 часа назад
Отдых на юге и масочный режим: глава Ростуризма развеяла домыслы

Отдых на юге и масочный режим: глава Ростуризма развеяла домыслы

4 часа назад
Валентина Легкоступова назвала причину ухода с эстрады на пике популярности

Валентина Легкоступова назвала причину ухода с эстрады на пике популярности

4 часа назад
Из молока трансгенных коз выделено лекарство от рака

Из молока трансгенных коз выделено лекарство от рака

4 часа назад
Песков ответил на вопрос о манипулировании Трампом

Песков ответил на вопрос о манипулировании Трампом

5 часов назад
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

6 часов назад
Черешня: какие плоды покупать нельзя

Черешня: какие плоды покупать нельзя

6 часов назад
Биологи вырастили "искусственный мозг" ради изучения неандертальских генов

Биологи вырастили "искусственный мозг" ради изучения неандертальских генов

6 часов назад
"Голова болеть не может - это кость": какая головная боль действительно опасна

"Голова болеть не может - это кость": какая головная боль действительно опасна

7 часов назад
Оценки и экзамены: Ирина Абанкина об особенностях учебного года

Оценки и экзамены: Ирина Абанкина об особенностях учебного года

7 часов назад
Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

8 часов назад
В выходные циклон принесет ливни с грозами

В выходные циклон принесет ливни с грозами

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку