Следователи заподозрили подростка в причастности к гибели ребенка в Красноярске

Следственный комитет выдвинул версию о возможной причастности 12-летнего подростка к гибели шестилетнего мальчика, чье тело обнаружили в протоке реки Енисей на острове Татышев, об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В ходе расследования правоохранители установили, что с детской площадки пропавший ребенок ушел не один, вместе с ним был другой несовершеннолетний.

Следователи установили, что дети отправились на остров, расположенный в четырех километрах от их дома. По дороге они поссорились, и старший мальчик толкнул младшего, после чего тот упал в воду.

"Видя, что ребенок начал барахтаться в воде и тонуть, подросток ушел с места происшествия", — подчеркнули в СК РФ.

Сейчас решается вопрос о помещении юного подозреваемого в социальное учреждение. Следствие считает это необходимым шагом, направленным на недопущение совершения новых противоправных действий.