В рязанских вузах готовятся к приему документов. Как напоминает ГТРК "Ока", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", с завтрашнего дня, 20 июня, стартует летняя приемная кампания. Правда, в этом году самих абитуриентов не ждут, все документы нужно отправить в электронном виде либо по почте. Инструкцию того, как это сделать, можно найти на сайтах учреждений.

С 20 июня документы начнут принимать и в ряде колледжей. Например, в медицинском. В этом году изменились условия приема. Теперь вместо бюджетных здесь целевые места. Это значит, что абитуриент заранее должен решить, в каком медучреждении будет работать. Тогда с ним заключат договор.

Как рассказала Татьяна Журавлева, замдиректора рязанского медицинского колледжа, в медицинских организациях проходят заседания профориентационной комиссии. Там учащиеся проходят отбор, чтобы определиться, куда они хотели бы в дальнейшем пойти работать.