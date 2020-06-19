Генсек НАТО: альянс не считает РФ и КНР непосредственными угрозами

Россия и Китай не несут непосредственной угрозы для Североатлантического альянса и его союзников. Об этом в интервью американскому изданию заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет RT.

Несмотря на это альянс должен реагировать на меняющуюся ситуацию. В частности, например, на более напористую Россию, которая использует современные возможности, среди которых новые ракетные системы, добавил генсек. По мнению Столтенберга, отношения Москвы с Западом достигли самой низкой точки со времен холодной войны.

Китай, в свою очередь, усиливается. Скоро у КНР будет первая по силе экономике, и уже сейчас второй в мире военный бюджет. Кроме того, эта страна вкладывает значительные средства в развитие ядерных сил, которые могут достать все страны НАТО.

Страны альянса должны поддерживать друг друга, только так они останутся в безопасности, подвел итог генеральный секретарь.