"Сочи" выставил основной состав на матч против молодежи "Ростова"

В матче 23-го тура чемпионата России "Сочи" сыграет с "Ростовом". Для обеих команд эта встреча станет первой после паузы, вызванной коронавирусом. Стали известны стартовые составы команд на предстоящую игру.

Ранее у шестерых футболистов "Ростова" выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. В итоге в составе ростовчан на поле появятся игроки в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч.

"Сочи": Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Карапетян.

"Ростов": Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.

Запасные: Лукьянов, Кочканян, Мамедов, Каштан, Ставцев, Комаров, Корниенко.

Наш стартовый состав из 11 воспитанников на матч с «Сочи» 🔥⁣⁣⠀

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Кирилл Гирнык самый молодой в основе — 17 лет и 2 месяца 👶⁣⁣⠀

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Верим в команду!⁣⁣⠀

⁣⁣⠀#МыРостов pic.twitter.com/h141Bo79bZ — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

Напомним, матч пройдет на поле стадиона "Фишт" в Сочи и начнется в 20:00 по московскому времени. "Ростов" с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Сочи" расположился на 12-й строчке, имея в активе 24 очка.