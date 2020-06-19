МИД России указал на агрессивность космического курса США

О "величайших стратегических угрозах" в космосе со стороны России и Китая заявляет в космической стратегии США Вашингтон. Однако Соединенные Штаты не утруждают себя предоставлением каких-либо доказательств этих утверждений, отмечается в комментарии российского МИД на публикацию "Оборонной космической стратегии" США. Вашингтон обвиняет Москву в том, что Военная доктрина России 2014 года превращает космос в арену ведения военных действий, хотя ничего подобного в этом документе не упоминается.

Космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса Вашингтона в космосе, считают в российском дипведомстве. При этом в документе четко обозначена конечная цель – "обеспечение американского военного превосходства в космосе". При этом Пентагон сосредоточится на военном использовании космического потенциала, отмечается, что использование космоса США и их партнерами и союзниками должно быть подкреплено военной силой не только в оборонительных целях, но и для нанесения противнику поражения. При этом МИД России подчеркивает, что российские вооруженные силы имеют в космосе исключительно оборонные задачи.

Это, поясняет МИД России, предупреждение о воздушно-космическом нападении и обеспечение готовности к отражению ударов средств воздушно-космического нападения, развертывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных группировок, обеспечивающих деятельность вооруженных сил космических аппаратов, совершенствование системы воздушно-космической обороны.

Российские дипломаты предупреждают, что вооруженное противостояние в космосе будет иметь пагубные последствия для международной безопасности и стратегической стабильности.

МИД России призвал США занять ответственную позицию.

"Напоминаем, что все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и опасными витками гонки вооружений", — подчеркнули на Смоленской площади.