19 июня 202020:59 Татьяна Ремезова

Как и куда подавать документы, пока нет ЕГЭ: что советуют ректоры

Как и куда подавать документы, пока нет ЕГЭ: что советуют ректоры

20 июня в российских вузах стартует приемная кампания. Абитуриенты имеют право подавать документы в пять разных учреждений, в каждом из которых можно выбрать до трех специальностей или направлений подготовки. Однако пока у будущих студентов нет самого главного для поступления — результатов ЕГЭ. Кого, когда и как будут зачислять?

Во-первых, давайте не забывать про тех, кто сдал ЕГЭ, например, год назад — результат действителен в течение четырех лет. Во-вторых, в календаре все рассчитано. Приемная кампания будет проходить с 20 июня по 17 августа. ЕГЭ будут сдавать с 3 июля по 8 августа, то есть можно заранее подать весь пакет бумаг, кроме ЕГЭ — его результат будет внесен в базу данных позже.

Успеют ли вузы с этим справиться к 1 сентября? Сроки жесткие. 19 августа списки поступающих должны быть размещены на сайте вуза, а до конца августа там опубликуют и приказы о зачислении. Сами университеты обещают начать учебный год вовремя.

"Вуз успеет принять решение в такие сжатые сроки — все университеты успеют. Выйдем на первую и второю волну зачисления в последние пять дней августа, может быть семь дней. Это дает возможность студентам начать нормальный учебный год максимум с опозданием на одну неделю", — прокомментировал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Подать документы дистанционно можно несколькими путями — отправить на электронную почту вуза или загрузить на сайт через личный кабинет. Некоторые образовательные учреждения позволяют сделать это через портал Госуслуг при наличии там учетной записи или в печатном виде по почте — заказным письмом или курьерской службой.

"В прошлом году через онлайн-кабинет документы сдали порядка сорока процентов абитуриентов. Вы знаете, мне кажется, эта ситуация как бы в некотором смысле ускорила лет на десять-пятнадцать переход на онлайн-подачу документов. Думаю, что никаких затруднений это не вызовет у наших абитуриентов", — рассказал ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

У многих вузов, помимо ЕГЭ, есть свои дополнительные вступительные испытания, собеседования или творческий конкурс. Как их будут проводить в этом году? Сама учеба в сентябре начнется живьем в аудиториях или онлайн, от которого мы все-таки уже немного успели устать?


Дополнительные испытания в этом году не отменяются. Собеседования, например, в МФТИ проведут в режиме онлайн, а вот творческий конкурс в Щукинском театральном институте вообще разделили на два этапа. Первый подход — в онлайне, а итоговый осмотр все-таки надеются провести в очном формате.

"Видите, мы не напрасно проводили онлайн все прослушивания. Экзамен же он конкурс как таковой. Если в обычное время, мы где-то 5 июля проводили этот конкурс, то теперь его сдвигаем — это будет это в конце июля или в начале августа, что тоже не страшно", — отметил ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев.

В лидерах в этом году медицинские специальности. По поручению президента, медвузы увеличивают набор. Но это тот случай, когда профессию необходимо пощупать руками.

"Как можно научить врача дистанционно диагностировать заболевание? Наверное, какой-то процент и на клинических кафедрах можно проводить дистанционно, но это не может быть больше 20-30 процентов. Мы хотим начать очное обучение, то есть традиционное. Возможно, придется начать онлайн, а потом уже подстраиваться под ситуацию", — прокомментировал ректор МГМСУ имени Евдокимова, главный стоматолог России Олег Янушевич.

Уменьшать количество бюджетных мест и увеличивать стоимость обучения в планах нет. Соблюдение дистанции не должно повлиять на прозрачность и объективность приема.

"Меняются сроки, но ничего не меняется с точки зрения открытости, информированности каждого студента и общества в целом о том, как идет приемная кампания", — отметил директор ИГСУ РАНХИГС, член экспертного совета по праву высшей аттестационной комиссии России Игорь Барциц.

Сейчас

20:54

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

20:37

Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

20:00

Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

19:32

МИД России указал на агрессивность космического курса США

18:48

Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста

18:36

Тарас Бурлак – автор первого гола после возобновления РПЛ

17:50

Минздрав Подмосковья уточнил, как сдать тест на антитела

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Нам всем нужны правда и объективность": Путин призвал Запад по-честному отнестись к истории

"Нам всем нужны правда и объективность": Путин призвал Запад по-честному отнестись к истории

19 минут назад
Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

8 минут назад
Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

40 минут назад
Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

2 часа назад
Москва призвала не "выискивать сомнительные истории" в соглашении с Минском

Москва призвала не "выискивать сомнительные истории" в соглашении с Минском

2 часа назад
Путин: Россия выходит с минимальными потерями после борьбы с коронавирусом

Путин: Россия выходит с минимальными потерями после борьбы с коронавирусом

3 часа назад
ВОЗ предупредила об "очень опасной фазе" пандемии коронавируса

ВОЗ предупредила об "очень опасной фазе" пандемии коронавируса

1 час назад
Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

1 час назад
Ранний гол, автогол, пенальти и дубль Кокорина. "Сочи" громит "Ростов" после 1-го тайма

Ранний гол, автогол, пенальти и дубль Кокорина. "Сочи" громит "Ростов" после 1-го тайма

4 минуты назад
Убийство 9-летней Лизы: новые подробности громкого дела

Убийство 9-летней Лизы: новые подробности громкого дела

1 час назад
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу "ЮКОСа"

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу "ЮКОСа"

1 час назад
Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

6 часов назад
К 75-летию Натальи Селезневой: обаяние непосредственности

К 75-летию Натальи Селезневой: обаяние непосредственности

9 часов назад
Ярчайшее созвездие на одной сцене: на Мамаевом кургане готовятся к концерту Победы

Ярчайшее созвездие на одной сцене: на Мамаевом кургане готовятся к концерту Победы

23 часа назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
МИД России указал на агрессивность космического курса США

МИД России указал на агрессивность космического курса США

1 час назад
Гол Глушакова помог "Ахмату" обыграть "Крылья" в первой игре после рестарта РПЛ

Гол Глушакова помог "Ахмату" обыграть "Крылья" в первой игре после рестарта РПЛ

1 час назад
Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках

Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках

1 час назад
В работе WhatsApp наблюдается крупный сбой

В работе WhatsApp наблюдается крупный сбой

1 час назад
Появилось видео, как в ночь перед аварией пьяный Ефремов пытался купить алкоголь

Появилось видео, как в ночь перед аварией пьяный Ефремов пытался купить алкоголь

1 час назад
Меркель призывают отказаться от "Северного потока - 2"

Меркель призывают отказаться от "Северного потока - 2"

1 час назад
В Норильске все старело десятилетиями: Потанин — о грядущем изменении пейзажа вокруг города

В Норильске все старело десятилетиями: Потанин — о грядущем изменении пейзажа вокруг города

1 час назад
Генсек НАТО: альянс не считает РФ и КНР непосредственными угрозами

Генсек НАТО: альянс не считает РФ и КНР непосредственными угрозами

1 час назад
Учения по устойчивости Рунета снова отложили

Учения по устойчивости Рунета снова отложили

2 часа назад
Следователи заподозрили подростка в причастности к гибели ребенка в Красноярске

Следователи заподозрили подростка в причастности к гибели ребенка в Красноярске

2 часа назад
Росконгресс отменил Восточный экономический форум

Росконгресс отменил Восточный экономический форум

2 часа назад
Google поможет поделиться ссылкой на конкретный отрывок текста

Google поможет поделиться ссылкой на конкретный отрывок текста

2 часа назад
Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

2 часа назад
Искусственный интеллект в России могут обложить налогом

Искусственный интеллект в России могут обложить налогом

2 часа назад
Минздрав Подмосковья уточнил, как сдать тест на антитела

Минздрав Подмосковья уточнил, как сдать тест на антитела

2 часа назад
Каменный "сдутый мяч" оказался яйцом гигантской доисторической рептилии

Каменный "сдутый мяч" оказался яйцом гигантской доисторической рептилии

3 часа назад
Нас обманули: жители Бескудникова возмущены уменьшением площади сквера в 2 раза

Нас обманули: жители Бескудникова возмущены уменьшением площади сквера в 2 раза

3 часа назад
Путин рассказал о подарках внуков

Путин рассказал о подарках внуков

4 часа назад
Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

4 часа назад
Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

4 часа назад
Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

4 часа назад
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

5 часов назад
Валентина Легкоступова назвала причину ухода с эстрады на пике популярности

Валентина Легкоступова назвала причину ухода с эстрады на пике популярности

6 часов назад
Из молока трансгенных коз выделено лекарство от рака

Из молока трансгенных коз выделено лекарство от рака

6 часов назад
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

7 часов назад
Черешня: какие плоды покупать нельзя

Черешня: какие плоды покупать нельзя

7 часов назад
Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

10 часов назад
В выходные циклон принесет ливни с грозами

В выходные циклон принесет ливни с грозами

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку