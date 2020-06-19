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Коронавирус 17 минут назад

19 июня 202020:19

Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

Фитнес-клубы и другие спортивные организации в Подмосковье возобновят работу 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

Для начала работы спортивное учреждение должно направить уведомление в областное министерство физкультуры и спорта. Есть еще одно условие: спортзалы должны будут обеспечить заполняемость "не более 25 процентов от единовременной пропускной способности".

Двумя неделями позже, 15 июля, в Московской области смогут возобновить работу детские летние лагеря. Они должны будут уведомить о готовности к началу работы областное министерство социального развития и орган местного самоуправления.

Ранее Воробьев рассказал о процессе отмены противовирусных ограничений в регионе. С 12 июня в Московской области открылись веранды кафе и ресторанов, с 15-го открылись музеи и автошколы, восстановил работу каршеринг, к обычному режиму работы вернулись стоматологические клиники. Тем временем подмосковные поликлиники начинают тестировать всех желающих на антитела к коронавирусу.

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