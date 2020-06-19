Тема:

75 лет Победы 52 минуты назад

19 июня 202021:17 Дмитрий Кайстро

Песни Победы: к концерту на Мамаевом кургане готовится созвездие звезд

Песни Победы: к концерту на Мамаевом кургане готовится созвездие звезд

75-летие Победы Россия отмечает масштабно. 24 июня одним из главных событий станет грандиозный военный концерт на Мамаевом кургане. В этот же день откроют после реставрации монумент "Родина-мать".

Фронтовой шедевр Анатолия Новикова, песню "Эх, дороги", перед историческим концертом на Мамаевом кургане, блистательная Хибла Герзмава репетирует, аккомпанируя себе на фортепьяно.

"Со школьной скамьи мы поем эти песни и многоголосно, и в семье у меня. Понятно, что каждую семью затронула война", — отмечает Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

А Сергей Безруков выбрал для концерта композицию Михаила Ножкина "Последний бой".

"Выступать именно там, в Сталинграде, это конечно очень и очень ответственно. Поэтому с нетерпением жду этого момента. И очень волнуюсь также как, наверное, и все артисты", — поясняет народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Готовясь к масштабному концерту, что в прямом эфире увидит вся страна, песню Табачникова и Френкеля, написанную в грозном 1941 году, Сергей Мазаев репетировал с целой группой. Правда, с поправками на условия коронавируса COVID-19 — на музыкальной дистанции.

"Для меня песни военных лет, музыка военных лет, музыка о войне — это песни нашей Родины. Это одна из значительных составных частей моей Родины. Я очень люблю эти песни", — рассказывает заслуженный артист России Сергей Мазаев.

Песни военных лет любимы миллионами и поколениями. Рожденные из героического опыта и сурового мужества Великой Отечественной, переплавленные в тонкую лирику, они трогают особые струны народной души. Они — часть нас самих, нашей истории и самосознания.

У подножия символа народной доблести в Волгограде прозвучат мелодии, что невозможно слушать без слез и замирания сердца, такие как "Темная ночь" композитора Никиты Богословского. Эту песню он написал в 1943 году. Для бойцов она стала одной из самых любимых. Свое прочтение песни представит Дима Билан.

Щемящую песню "Журавли" о душах павших воинов, образ которых так точно нашел Расул Гамзатов, у подножия Мамаева кургана исполнит народный артист Ильдар Абдразаков.

"Будучи еще совсем маленьким мальчиком, когда учился в младших классах, я исполнял песню "Журавли", — вспоминает оперный певец Ильдар Абдразаков. – И она останется для меня той песней, с которой началась моя любовь к песням, посвященным Победе".

На концерте — созвездие любимых российских звезд. Актер Сергей Гармаш будет читать фронтовые стихи, а музыкант Игорь Бутман аккомпанировать на саксофоне.

"Это часть нашей истории, огромная часть нашей культуры и, конечно же, часть культуры именно песни", — считает народный артист России Сергей Гармаш.

"Эти песни до сих пор на слуху, до сих пор вызывают отклик, сердце екает, когда их слышишь", — признается народный артист России Игорь Бутман.

Масштабный концерт ждут миллионы зрителей. В преддверии значимого события Александр Пахмутова обратилась к землякам героического города.

"Хотелось бы поздравить с Днем Победы моих земляков, — обращается народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. — Очень хорошо помню Сталинград 19420-1943 года и никогда этого не забуду".

В прямом эфире телеканала "Россия" — песни из золотого фонда военных лет. В том числе и та, что стала гимном защиты Отечества. Ее текст, это невероятное совпадение, был опубликован в советских газетах 24 июня 1941 года. В этот самый день пройдет парад в Москве и грандиозный концерт в Волгограде.

Это призыв к обороне – "Вставай, страна огромная".

Концерт станет огромным событием все страны, для всех поколений. 24 июня смотрите в прямом эфире телеканала "Россия".

Ранее по теме

Сейчас

20:54

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

20:37

Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

20:00

Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

19:32

МИД России указал на агрессивность космического курса США

18:48

Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста

18:36

Тарас Бурлак – автор первого гола после возобновления РПЛ

17:50

Минздрав Подмосковья уточнил, как сдать тест на антитела

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Не "быстренько" прибраться, а сделать качественно: президент - о ситуации в Норильске

Не "быстренько" прибраться, а сделать качественно: президент - о ситуации в Норильске

1 час назад
"Нам всем нужны правда и объективность": Путин призвал Запад по-честному отнестись к истории

"Нам всем нужны правда и объективность": Путин призвал Запад по-честному отнестись к истории

1 час назад
Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

1 час назад
Как и куда подавать документы, пока нет ЕГЭ: что советуют ректоры

Как и куда подавать документы, пока нет ЕГЭ: что советуют ректоры

1 час назад
Москва открывается: Сергей Собянин советует москвичам не забывать о безопасности

Москва открывается: Сергей Собянин советует москвичам не забывать о безопасности

15 минут назад
Появилось видео, как в ночь перед аварией пьяный Ефремов пытался купить алкоголь

Появилось видео, как в ночь перед аварией пьяный Ефремов пытался купить алкоголь

2 часа назад
Футболисты "Сочи" разгромили молодежь "Ростова" – 10:1. У Кокорина хет-трик

Футболисты "Сочи" разгромили молодежь "Ростова" – 10:1. У Кокорина хет-трик

8 минут назад
ВОЗ предупредила об "очень опасной фазе" пандемии коронавируса

ВОЗ предупредила об "очень опасной фазе" пандемии коронавируса

2 часа назад
Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

Ж/д сообщение с Мурманском восстановлено после обрушения моста через Колу

2 часа назад
Готовился заранее: где убивший модель в Москве взял деньги и разрешение на оружие

Готовился заранее: где убивший модель в Москве взял деньги и разрешение на оружие

6 минут назад
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу "ЮКОСа"

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу "ЮКОСа"

2 часа назад
Песни Победы: к концерту на Мамаевом кургане готовится созвездие звезд

Песни Победы: к концерту на Мамаевом кургане готовится созвездие звезд

51 минута назад
Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

Telegram-канал "Вестей": главные новости и эксклюзивные видео

7 часов назад
К 75-летию Натальи Селезневой: обаяние непосредственности

К 75-летию Натальи Селезневой: обаяние непосредственности

10 часов назад
Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

Нужна помощь: Алису Литуеву спасет курсовое лечение

15.06.2020 09:20
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Тренер "Крыльев" Божович: после такого поражения трудно найти слова

Тренер "Крыльев" Божович: после такого поражения трудно найти слова

43 минуты назад
Новая вспышка вируса в Пекине: жесткие проверки и транспортная блокада

Новая вспышка вируса в Пекине: жесткие проверки и транспортная блокада

47 минут назад
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

1 час назад
Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

1 час назад
МИД России указал на агрессивность космического курса США

МИД России указал на агрессивность космического курса США

2 часа назад
Гол Глушакова помог "Ахмату" обыграть "Крылья" в первой игре после рестарта РПЛ

Гол Глушакова помог "Ахмату" обыграть "Крылья" в первой игре после рестарта РПЛ

2 часа назад
Убийство 9-летней Лизы: новые подробности громкого дела

Убийство 9-летней Лизы: новые подробности громкого дела

2 часа назад
Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках

Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках

2 часа назад
В работе WhatsApp наблюдается крупный сбой

В работе WhatsApp наблюдается крупный сбой

2 часа назад
Меркель призывают отказаться от "Северного потока - 2"

Меркель призывают отказаться от "Северного потока - 2"

2 часа назад
В Норильске все старело десятилетиями: Потанин — о грядущем изменении пейзажа вокруг города

В Норильске все старело десятилетиями: Потанин — о грядущем изменении пейзажа вокруг города

3 часа назад
Учения по устойчивости Рунета снова отложили

Учения по устойчивости Рунета снова отложили

3 часа назад
Следователи заподозрили подростка в причастности к гибели ребенка в Красноярске

Следователи заподозрили подростка в причастности к гибели ребенка в Красноярске

3 часа назад
Москва призвала не "выискивать сомнительные истории" в соглашении с Минском

Москва призвала не "выискивать сомнительные истории" в соглашении с Минском

3 часа назад
Росконгресс отменил Восточный экономический форум

Росконгресс отменил Восточный экономический форум

3 часа назад
Google поможет поделиться ссылкой на конкретный отрывок текста

Google поможет поделиться ссылкой на конкретный отрывок текста

3 часа назад
Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

Семье из Оренбургской области, оказавшейся в центре резонансного скандала, вернули детей

3 часа назад
Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

Лавров обосновал идею приоритета Конституции над международным правом

3 часа назад
Каменный "сдутый мяч" оказался яйцом гигантской доисторической рептилии

Каменный "сдутый мяч" оказался яйцом гигантской доисторической рептилии

4 часа назад
Нас обманули: жители Бескудникова возмущены уменьшением площади сквера в 2 раза

Нас обманули: жители Бескудникова возмущены уменьшением площади сквера в 2 раза

4 часа назад
Путин рассказал о подарках внуков

Путин рассказал о подарках внуков

5 часов назад
Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

5 часов назад
Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в Крыму

5 часов назад
Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

Новые подробности о российском мультфильме "Мушкетеры царя"

6 часов назад
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

6 часов назад
Валентина Легкоступова назвала причину ухода с эстрады на пике популярности

Валентина Легкоступова назвала причину ухода с эстрады на пике популярности

7 часов назад
Из молока трансгенных коз выделено лекарство от рака

Из молока трансгенных коз выделено лекарство от рака

7 часов назад
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

8 часов назад
Черешня: какие плоды покупать нельзя

Черешня: какие плоды покупать нельзя

8 часов назад
Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатные переводы денег через банкоматы

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку