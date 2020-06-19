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Разлив топлива в Норильске 10 минут назад

19 июня 202020:58 Алексей Конопко

Не "быстренько" прибраться, а сделать качественно: президент - о ситуации в Норильске

Не "быстренько" прибраться, а сделать качественно: президент - о ситуации в Норильске

Должная работа контролирующих органов позволила бы избежать разлива нефтепродуктов в Норильске. Об этом Владимир Путин заявил на совещании, посвященном ликвидации последствий техногенной аварии. ЧП, по словам президента, выявило целый ряд системных проблем, которые теперь необходимо оперативно решать, в том числе на законодательном уровне. Кроме того, глава государства потребовал не просто провести очистку территорий от дизельного топлива, а восстановить нарушенную экосреду. Что ему сегодня доложили те, кто будет этим заниматься?

Огромных пятен солярки больше нет, но берега все еще требуют уборки — так сегодня выглядят те самые багровые реки под Норильском, поразившие сначала местных рыбаков, а затем и всю страну. На этом этапе работ, напомнил президент, уже не скорость во главе угла.

"Знаю, что удалось переломить ситуацию, локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязненных площадей. Главное не, что называется, быстренько прибраться за собой, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства. Поэтому надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязненного грунта", — заявил Путин.

Сто тысяч кубометров промасленной земли уже вывезли в закрытые ангары — ее потом нужно будет очищать, но спасатели готовы собрать еще столько же — так глубоко солярка просочилась в грунт.

Эти кадры мы снимали в начале июня, когда ликвидация уже шла полным ходом — ручьями была прорезана буквально вся тундра, особенно сейчас в недолгий для северов период таяния снегов. Именно они-то и сделали прорыв настолько катастрофическим. Здесь до сих пор, даже после всех уборок, видны нефтепродукты, которые просачиваются из почвы. То же самое место сегодня — только песок и мобильные хранилища нефтепродуктов. Больше сотни таких же установлены и по берегам реки Амбарная, из нее собрали 32 тысячи кубометров грязной воды, которая должна была храниться здесь до зимы, но в МЧС решили иначе.

"Скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, он пойдет как раз до мест утилизации. Естественно должна быть обеспечена безопасность хранения емкости, пока эта задача не будет решена", — заявил министр России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

"На сегодня профинансировано около пяти миллиардов рублей. В дальнейшем мы, выполняя наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", — отметил президент, председатель правления ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин.

"Норникель" платит, в том числе, за просчеты своих подчиненных — в Ростехнадзоре до сих пор не исключили версию об ошибках при ремонте цистерны. Кто должен отвечать за то, что информация об аварии шла на федеральный уровень трое суток?

"Я вас попрошу, Виктория Валерьевна, еще и посмотреть на работу всех наших соответствующих организаций и структур контрольного характера. Где они были-то? Вот видели же, что топливо пошло по земле. Почему не было должной своевременной реакции на происходящее событие? Вот это, знаете, заставляет задуматься над тем, как на практике организована у нас работа. Я вас прошу самым внимательным образом это проанализировать не для того, чтобы оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило, не только в Арктике, где экосистема нуждается в особом внимании и особой защите, а в целом по стране. От этого не только малочисленные народы страдают севера, от этого могут пострадать люди где угодно", — обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко Владимир Путин.

На восстановление биоресурсов рек и озер понадобится десять лет и два новых завода по разведению рыбы. Реабилитация хрупкой северной природы — это следующий этап работы, спланировать которую помогут местные жители.

"Считаю необходимым привлечь к этой работе представителей коренных малочисленных народов севера, коль многие из них в личных беседах, встречах выражают обоснованное беспокойство о том, что авария эта может повлиять на традиционные формы их хозяйствования, их жизни на этой земле", — заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Очевидная вещь: этих негативных событий вполне можно было бы избежать, если бы был налажен должным образом контроль со стороны соответствующих структур. И не для того, чтобы трясти там как грушу всех попадя, а именно для того, чтобы предотвращать вещи подобного рода. То есть деловой должен быть подход, системный. Это событие выявило ряд системных проблем, а их нужно как можно быстрее зафиксировать, отработать все детали и предпринять все необходимое для совершенствования нормативно-правовой базы", — прокомментировал президент.

Авария под Норильском — это крупный, но все же частный случай. Русская Арктика — это миллионы квадратных километров земли и сотни потенциально опасных для природы предприятий. Каждое по поручению президента теперь проверяют специалисты технического и природнадзора.

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