"Сочи" – "Ростов". 17-летний Романов открыл счет в игре на 52-й секунде

В рамках 23-го тура чемпионата России "Сочи" на поле стадиона "Фишт" принимает "Ростов". На 52-й секунде встречи счет в матче открыл 17-летний полузащитник Роман Романов.

Для Романова этот гол стал первым в российской премьер-лиге. Ему ассистировал его ровесник Данил Хромов.

Ранее у шестерых футболистов "Ростова" выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. В итоге в составе ростовчан на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч.

Напомним, "Ростов" с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Сочи" расположился на 12-й строчке, имея в активе 24 очка.