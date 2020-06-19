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Поправки в Конституцию 17 минут назад

19 июня 202020:51

Без сбоев: протестирована система для дистанционного голосования

mos.ru

Онлайн-система для голосования по поправкам в Конституцию РФ работает без сбоев. О результатах проверки, которая продолжалась 36 часов, рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Сбоев во время (тестового – ред.) голосования не было, система отработала штатно", – сообщил Костырко.

По его словам, в тестировании приняли участие около 90 тысяч жителей пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области. Явка составила 11 процентов, передает ТАСС.

"Сейчас мы произведем сборку ключа для расшифровки, который мы разделяли на пять частей", – отметил Костырко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города проголосовать в электронном виде, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. В столице онлайн-голосование будет проходить с 25 по 30 июня, а 1 июля проголосовать можно будет на избирательных участках.

 

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