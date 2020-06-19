Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Президент Туркмении пояснил, что 29 июня ему исполняется 63 года – это считается возрастом пророка Мухаммеда у мусульман. Этот праздник обычно отмечают в кругу родных и близких. Поскольку в стране действуют карантинные меры из-за распространения коронавируса, Бердымухамедов вынужден будет по возвращении из Москвы на две недели уйти на самоизоляцию, тогда он не сможет отметить 63-летие. В связи с этим он назвал визит в Россию невозможным и выразил сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать на параде лично.

Вместо главы государства в торжественных мероприятиях в Москве примет участие правительственная делегация, которую возглавит министр обороны Туркмении генерал-майор Бегенч Гундогдыев.

Парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут в российских городах 24 июня. В данный момент идут финальные приготовления. Впрочем, в некоторых городах из-за эпидемиологической обстановки торжественные мероприятия отменили.