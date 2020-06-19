Ранний гол, автогол, пенальти и дубль Кокорина. "Сочи" громит "Ростов" после 1-го тайма

В матче 23-го тура чемпионата России "Сочи" на поле стадиона "Фишт" принимает "Ростов". Первый тайм противостояния завершился победой хозяев поля с крупным счетом – 4:1.

Счет в игре на 52-й секунде встречи открыл 17-летний игрок гостевой команды Роман Романов, которому ассистировал Данил Хромов. Через шесть минут ростовчанин Владимир Абрамов записал на свой счет автогол.

Сочинцев вперед вывел Александр Кокорин, забив на 15-й минуте. За одну минуту до конца первой половины встречи 29-летний форвард увеличил преимущество своей команды, оформив дубль.

Стоит отметить, что на 26-й минуте Антон Заболотный не реализовал пенальти, голкипер гостей Денис Попов парировал удар форварда. Однако нападающему все же удалось огорчить 17-летнего вратаря – на 45-й минуте Заболотный сделал счет разгромным.

Напомним, ранее у шестерых футболистов "Ростова" выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. В итоге в составе ростовчан на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч.