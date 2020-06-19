Энцефалитный клещ пробрался в московские парки: Роскачество рекомендует меры защиты

На природу с репеллентом, белой простыней и клейкой лентой. Такие меры защиты от клещей сегодня опубликовало Роскачество. Ведомство рекомендовало не устраивать пикников после дождя. Опасные насекомые активизируются к середине лета. За последние дни десятки случаев укусов клещей зарегистрировано в Архангельской области, в Москве и Подмосковье.

- Перед нами стоит задача обследовать территорию, лесопарк в Москве на наличие клещевого энцефалита.

В жару, отбивая атаки комаров научный сотрудник Роспотребнадзора Марат Макенов проходит по 5-10 километров. Ищет новые очаги клещевого энцефалита.

До этого момента считалось, что заразиться клещевым энцефалитом в Подмосковье можно только в двух района — Дмитровском и Талдомском. Но последние открытия российских ученых кардинально меняют эти представления. Оказывается, опасность может подстерегать везде, даже в московских парках.

Сейчас это уже научный факт. Первый в истории столицы очаг энцефалита нашли в парке Крылатское. Клещи заразили отдыхающих. Когда место обследовали биологи, выяснилось, что инфицированы не только насекомые, но многие грызуны и птицы. А совсем недавно новая вспышка произошла в Подмосковье.

"Коллективная вспышка клещевого энцефалита, когда четыре человека, родственники, заболели почти одномоментно. Оказалось, что они гостили все в загородном доме в Волоколамском районе и употребляли в пищу сырое козье молоко и козий сыр", — поясняет старший научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

То есть, инфекция передается не только через укус, но и молоко, а также мясо зараженного животного. Сейчас в местах, где раньше никто бы и не подумал искать этот вирус, начинают возникать новые устойчивые очаги. По мнению ученых, за последние 20 лет граница распространение энцефалита сместилась на 100 километров южнее — через Ярославскую и Тверскую область в Подмосковье.

"С изменением климата у нас клещи начинают распространяться в первую очередь на север, у нас северная граница сдвигается практически каждый год", — констатирует заведующая отделом природно-очаговых и вирусных инфекций Научного центра имени М. П. Чумакова Галина Карганова.

Как укус крошечного насекомого может в один миг перевернуть всю жизнь, на себе испытала Анастасия Ширяева.

"Хожу в ходунках, гуляю в ходунках на улице, но прогресс идет, уже рукой шевелю", — рассказывает пострадавшая от укуса энцефалитного клеща Анастасия Ширяева.

40 дней комы, пожизненная инвалидность — итог прогулки в городском парке. Иммуноглобулин вкололи сразу после укуса. Но он не помог. По мнению врачей, тотальная вакцинаций — единственная возможность избежать таких тяжелых последствий.

Но в Подмосковье о тотальной вакцинации, как на Дальнем Востоке, в Сибири или на Урале никогда раньше не говорили. Считалось, что энцефалита здесь нет.

"У нас сейчас условно вакцинация по желанию. Но если идет распространение заболеваемости, хорошо, естественно, иметь протокол, в котором будет, допустим, для данной зоны обязательная вакцинация от клещевого энцефалита", — отмечает иммунолог Ксения Нуруллова.

Пока этот вопрос обсуждают, главный совет, который дают вирусологи, если вас укусил клещ: обязательно сохранить его живыми или хотя бы заморозить, и как можно быстрее везти на лабораторный анализ. Это единственная возможность обезопасить себя.