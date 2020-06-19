Более семи тысяч жителей Липецкой области воспользовались системой "Мобильный избиратель"

Как известно, голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня и закончится первого июля. Каждый избиратель может отдать свой голос на участке, к которому он прикреплен. Либо — выбрать удобный участок, воспользовавшись системой "Мобильный избиратель". Об этом напоминает ГТРК "Липецк" в эфире телеканала "Россия 1".

Чтобы проголосовать именно там, где удобно, необходимо подать заявку в любой участковой или территориальной комиссии. Не забудьте взять с собой паспорт. Также подать заявление можно в МФЦ и на портале Госуслуг. Так, например, сделала Арина Гридина, художественный руководитель ансамбля народной песни "Зень". Чтобы не ходить на участок, который расположен далеко от дома, она выбрала ближайший.

По данным на 19 июня, уже около 7,5 тысяч липчан подали заявления на голосование по поправкам в Конституцию через систему "Мобильный избиратель". У всех, кто тоже захочет воспользоваться этой системой, есть время до 14:00 21 июня. В противном случае придется проголосовать там, где вы прописаны.